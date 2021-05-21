Администрация Саранска не хотела ставить на учет боевой самолет

В Саранске прокурор Ленинского района обратился в суд с иском к Администрации города. Он потребовал поставить на учет объект бесхозного недвижимого имущества.

Так, ведомством было установлено, что памятник «Боевой самолет, установленный в честь боевых подвигов авиаторов уроженцев Мордовии» ни у кого на балансе не числится. И фактически не имеет собственника. Администрация города не принимала какие-либо меры по постановке объекта на учет.

Суд установил ответчику срок для обращения в Управление Росреестра по Республике Мордовия с заявлением о постановке на учет спорного объекта бесхозяйного недвижимого имущества в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу судебного постановления. Решение вступило в законную силу.