В Мордовии площадь пожара в лесничестве рядом с заповедником выросла до 200 га

В Мордовии продолжают вести борьбу с пожарами на территории заповедника. Сейчас есть два активных очага горения: в северо-западной (1,5 га) и северо-восточной части (110 га). Площадь пожара на территории Пурдошанского лесничества составляет 200 га.

В тушении пожаров принимают участие аэромобильные группировки из Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Ивановской и Саратовской областях. Также оказывает помощь Центр по проведению спасательных операций «Лидер».

Общая группировка сил и средств, задействованная на тушение пожара, составляет: 698 человек, 156 единиц техники. Совместными усилиями с сотрудниками МЧС России в борьбе с пожаром принимают участие представители Росгвардии, Министерства обороны, лесного хозяйства и добровольцы.

Продолжает работать авиация МЧС России, Росгвардии и Министерства обороны