Артем Здунов: Мордовия готова оказывать предприятиям аграрного сектора всестороннюю поддержку

В четверг, 26 августа, врио Главы Мордовии Артем Здунов вместе с первым заместителем министра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым посетили несколько объектов АО «Тепличное». Они осмотрели поля, на который завершается уборка урожая, теплицы и собственный энергокомплекс предприятия.

В поле устроили выставку урожая 2021 года. Здесь выращивают по несколько сортов лука, моркови, капусты, картофеля. Руководитель предприятия Александр Живаев пояснил, что из-за аномально жаркого лета урожай из открытого грунта в этом году не самый большой. Тем не менее, на продажу в сети собственных магазинов по социальной цене хватит. Первый замминистра сельского хозяйства РФ пояснил, что Президент РФ поставил задачу увеличить объемы выращивания собственных овощей и повысить государственную поддержку предприятий. Обсудили возможность строительства новых овощехранилищ и закупку современного оборудования. Артем Здунов подчеркнул, что республика также готова оказывать предприятиям аграрного сектора всестороннюю поддержку.

«Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве крайне важны для Мордовии. Это увеличение экономического потенциала нашего региона. Каждое новое производство даст дополнительные рабочие места. Тем более в тепличном заработная плата достигает 60 тысяч рублей», - отметил Врио Главы РМ.

За последние 3 года площадь теплиц предприятия увеличена на 8,5 га, суммарно получается 31 га. В год собирают свыше 32 тыс. тонн овощей. На предприятии трудятся более 750 человек. Продукция реализуется на территории многих субъектов Российской Федерации, в Мордовии остается около 15%. Также здесь построили собственную котельную и электростанцию. Энергокомплекс полностью обеспечивает теплицы светом и теплом.

«Очень грамотное решение – построить такой автономный комплекс. Это залог стабильности и развития вашей компании. Мне понравилась ваша продукция. Чувствуется, что это качественные, полезные и вкусные овощи. Они достойны того, чтобы их продавали во всех крупнейших торговых сетях», - сказал Джамбулат Хатуов.

Далее делегация осмотрела строительство нового тепличного комплекса с системой досвечивания площадью 8,39 га. Введение в эксплуатацию запланировано на конец апреля следующего года. Дополнительные мощности позволят собирать еще 10,6 тыс. тонн овощей в год. Также будет создано еще 124 рабочих места.