Локализован один из очагов пожара на территории мордовского заповедника

МЧС Мордовии сообщает, что в северо-западной части заповедника площадь активного горения составляет 0,25 га, а в северо-восточной части — 15 га. Очаг на территории Пурдошанского участкового лесничества локализован на площади 450 Га.

В настоящее время в тушении пожара принимают участие 646 человек и 145 единиц техники.

«В превентивных целях проведена опашка населенных пунктов, примыкающих к лесному массиву, проведено устройство минерализованных полос и просек общей протяженностью 235 км. Продолжают работы аэромобильные группировки МЧС России, силы и средства РСЧС, Росгвардии и Министерства обороны», - добавили в пресс-службе МЧС региона.

Пожарные работают в круглосуточном режиме.