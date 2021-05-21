В Мордовии выявлен 71 новый случай коронавируса, три человека скончались

За последние сутки в Мордовии коронавирус подтвержден у 71 человека. Еще 51 пациент выписан с выздоровлением. Об этом рассказали в республиканском оперативном штабе.

Также стало известно о новых летальных случаях. Скончались три человека — мужчина и две женщины. Двое из них страдали сахарным диабетом. И во всех случаях течение болезни осложнялось пневмонией.

Всего с начала пандемии в Мордовии зарегистрировано 25759 случаев COVID-19. 22367 человек успешно справились с болезнью. 473 пациента скончались.