В Саранске отремонтируют дорогу на улице Титова

В скором времени в Саранске начнется ремонт дороги на улице Титова. Об этом сообщил мэр города Петр Тултаев.

Градоначальник сообщил, что сегодня был заключен муниципальный контракт. Глава столицы Мордовии добавил, что ремонтные работы были запланированы на 2022 год, но благодаря поддержке Артема Здунова, дополнительные средства были найдены в этом году.

Ремонту подлежит участок от улицы Невского до улицы Полежаева. Его протяженность составляет более двух километров. Помимо дорожного полотна, замене подлежат пешеходные тротуары. Еще будет модернизировано наружное освещение.

Срок окончания работ – конец октября.