Власти Мордовии намерены сократить госдолг до 100% от собственных доходов бюджета

Власти Мордовии намерены сократить размер государственного долга региона с 200 процентов до 100 от собственных доходов бюджета. Это позволит избавиться от ограничений на инвестиции и участие в программах развития. Об этом заявил врио Главы республики Артем Здунов.

В Минфине пояснили, что госдолг Мордовии составляет более 48 млрд рублей. Республика является единственным регионом России, который оказался в подобной ситуации.

«Главная задача, которая стоит перед региональной властью, - вывести республику из кризисного положения. Важно, что президент с пониманием отнесся к нашей просьбе о предоставлении дотации, за счет которой мы могли бы снизить общий объем государственного долга Мордовии, довести его до уровня 100% от собственных доходов (с нынешних 200%), чтобы регион мог участвовать в инвестиционных программах, делать проектно-сметную документацию для объектов капитального строительства. В нормативных актах четко написано, что если долг по отношению к собственным доходам превышает 100%, то участие во многих программах невозможно. Сейчас мы этого лишены, и Мордовии очень сложно развиваться, наращивать объем собственных доходов», - сказал Зуднов.

Стоит отметить, что в начале августа Владимир Путин поручил выделить Мордовии 17,4 млн рублей на замещение коммерческих кредитов на бюджетные. Благодаря этому коммерческий долг сократился до 25% от объема собственных доходов. А сумма процентных платежей по обслуживанию долга уменьшится на1,1 млрд рублей в следующем году и на 380 млн рублей в этом году.

Сэкономленные средства будут направлены на развитие экономики и на социальные расходы. Еще один миллиард власти региона выделят на погашение коммерческого долга Администрации Саранска. Это позволит городу сэкономить на процентах порядка 110 млн рублей.