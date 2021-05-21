В Мордовии окажут помощь в трудоустройстве сотрудникам лишенного лицензии КС Банка

В Мордовии перед властями стоит задача оказать помощь сотрудникам КС Банка в трудоустройстве. Данные граждане потеряли работу после отзыва лицензии у финансовой организации.

Лицензия у банка была отозвана в начале августа 2021 года. Он являлся участником системы страхования вкладов. Поэтому вкладчики получат свои деньги назад в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выплата вкладов производится Агентством по страхованию вкладов, а в качестве банка-агента выступает «Сбербанк».