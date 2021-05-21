Житель Мордовии сам помогал мошенникам украсть деньги со своего счета

В Саранске вновь возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В этот раз жертвой злоумышленников стал 35-летний горожанин. Он сам помог преступникам украсть со своего счета 52 тысячи рублей.

Пресс-служба МВД Мордовии сообщает, что мужчина разместил на одном из сайтов объявление о продаже турника. Спустя время ему написал потенциальный покупатель. И для оформления покупки предложил воспользоваться сервисом доставки. И сразу же отправил ссылку на фальшивый онлайн-сервис.

Горожанин ввел данные карты, а также пришедшие в смс-сообщениях коды. Благодаря этому мошенникам стал доступен мобильный банк мужчины. Они попытались списать все деньги, но банк заблокировал эту операцию.

«Не осознавая, что связался с мошенниками, индивидуальный предприниматель запросил еще один код и ввел его. Операция была заблокирована снова. Только с третьей попытки перевод 52 тысяч рублей был осуществлен. После чего злоумышленники перестали выходить на связь. Горожанин осознал, что оказался обманут, и обратился за помощью в правоохранительные органы», - рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.