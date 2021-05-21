Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд на дорогах Мордовии

В воскресенье, 29 августа, сотрудники Госавтоинспекции Мордовии проведет оперативно-профилактическое мероприятия «Нетрезвый водитель». Рейд состоится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, общественного порядка и общественной безопасности, профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Стоит отметить, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.