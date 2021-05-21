Общереспубликанское родительское собрание состоялось в Мордовии

Накануне врио Главы Мордовии Артем Здунов принял участие в общереспубликанском родительском собрании. Оно было организовано в онлайн-формате.

Учебный год в республике начнется в очном режиме. Но санитарные нормы должны соблюдаться в обязательном порядке. Первого сентября массовых линеек не будет. Данные мероприятия разрешены только для учеников 1-х и 11- классов. В 9 классах линейки допускается провести при условии одного класса в городских школах и в малокомплектных школах, а также с учетом конкретной эпидемиологической ситуации, складывающейся в муниципальном образовании. Линейки пройдут на открытом воздухе по отдельному графику по классам или параллелям. Для других классов мероприятия пройдут в классных кабинетах в форме классных часов.

Кроме того, с сентября в школах республики будет организована работа групп продленного дня, также при четком соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Горячее питание будет организовано для всех обучающихся с 1 по 11 класс по утвержденному графику посещения столовой. Школьники с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Также бесплатное питание за счет средств республиканского и местных бюджетов получат обучающиеся из малоимущих семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Ещё один вопрос, который интересует родителей, - вакцинация школьников от коронавируса. Как сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Михаил Чумаков, иммунизация детей и подростков должна начаться после 25 сентября, когда в гражданский оборот поступит вакцина, разработанная для этой возрастной категории.

Не обошли вниманием и вопрос обеспечения безопасности детей – один из приоритетных на сегодняшний день. На сегодняшний день 80% школ республики оснащены системами видеонаблюдения и охранного телевидения, в Саранске – это 100% школ. Ведется работа по дооснащению школ видеооборудованием. В ближайшее время оснастят 100% школ, техникумов и детских садов стационарными рамками-металлоискателями, на эти цели выделено 46 млн. рублей.

Также Врио Главы Мордовии предложил Минобразования и родительской общественности рассмотреть возможность открытия в школах классов духовного просвещения - как православных, так и мусульманских.

Завершая родительское собрание, руководитель республики пожелал педагогам, детям и их мамам и папам хорошего учебного года, прилежания, здоровья и творческих успехов.