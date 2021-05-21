МЧС: Ситуация с пожаром на территории заповедника в Мордовии стабилизируется

МЧС Мордовии сообщает, что ситуация с пожарами на территории заповедника стабилизируется. В северо-западной части заповедника площадь активного горения на 28 августа 2021 года составляет 0,25 Га. В Северо-восточной части - 110 Га. Очаг на территории Пурдошанского участкового лесничества локализован на площади 425 Га.

Продолжает работать авиация. За текущие сутки самолетом ИЛ-76 МО осуществлен сброс воды объемом 42 тонны. Группировки МЧС России, силы и средства РСЧС, Росгвардии и Министерства обороны непрерывно работают над тушением пожара.

Пожарно-спасательные подразделения трудятся в круглосуточном режиме, окарауливая границы населённых пунктов.

Для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара активно применяются беспилотные авиационные системы вертолетного типа.