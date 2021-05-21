В Саранске на проспекте 70 лет Октября появится новый сквер

Накануне мэр Саранска Петр Тултаев встретился с жителями нескольких домов по проспекту 70 лет Октября.

В ходе встречи градоначальник рассказал, какие работы планируется провести на данной территории.

«Рядом со строящимся магазином есть заброшенная территория – примерно 18 соток. Здесь за счет инвестора мы предлагаем разбить сквер, установить тренажеры, лавочки, высадить деревья, в том числе каштаны. Инвестор своё участие в благоустройстве подтверждает», – подчеркнул мэр Саранска.

В течении недели будет разработан эскиз сквера, а затем представлен инициативной группе на рассмотрение. После его утверждения инвестор сможет спланировать график работ.

Жителей волновал вопрос, где будет осуществляться подвоз товаров к будущему магазину. Представитель застройщика заверил, что машины не будут заезжать на дворовую территорию. При необходимости он готов согласовать установку соответствующих дорожных знаков на въездах во двор со всеми задействованными структурами.

Жаркие дебаты разгорелись между жителями по поводу участка придомовой территории. Представитель собственников дома №73 по проспекту 70 лет Октября рассказал, что часть придомовой территории, которая сейчас никак не используется, они хотели бы оборудовать под парковку, однако некоторые жители других корпусов категорически против этого.

На встрече жители также пожаловались на то, что их двор часто используется для сквозного проезда лихачами. Прозвучало предложение установить на въездах шлагбаумы. Это возможно будет сделать после того, как собственники всех семи корпусов этого дома примут решения на общих собраниях собственников.