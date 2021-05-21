В Мордовии хотят восстановить заброшенные детские лагеря

Врио Главы Мордовии Артем Здунов 28 августа провел оперативное совещание с членами Правительства. Участники обсуждали готовность объектов сферы образования ко Дню знаний. В частности, речь шла об их антитеррористической защищенности.

Руководитель региона обратил внимание, что школы должны быть готовы к учебному году на 100%. Одним из важнейших направлений работы является безопасность детей. Артем Здунов назвал ряд школ, в которых проходной режим нарушен. Ответственным лицам поручено выехать на указанные адреса и заняться устранением выявленных нарушений. Также необходимо ускорить установку закупленных ранее рамок металлоискателя. К 1 сентября все работы должны быть завершены.

Кроме того, исполняющему обязанности Председателя Правительства РМ Владимиру Сидорову поручено провести полную инвентаризацию всех детских лагерей республики, в том числе недействующих.

«Необходимо определить перечень всех лагерей отдыха с указанием собственника и состояния, в котором находится этот объект. Эту работу нужно сделать оперативно, за неделю. Мы будем заниматься их восстановлением, привлекать бизнес, в том числе. Количество детских оздоровительных лагерей в Мордовии должно вырасти. Я осматривал территории некоторых из них вчера в Краснослободском районе. У нас просто шикарная природа и недопустимо не использовать это для оздоровления детей», - сказал Врио Главы РМ.