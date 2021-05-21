В Саранске продолжают искать мужчину, избившего подростка

Полицейские Саранска продолжают заниматься розыском мужчины, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ.

По имеющейся на данный момент информации, 7 апреля этого года, около 19 часов, неизвестный гражданин подошел к зданию, находящемуся на улице Советская, 26. Там он избил подростка 17 лет, после чего скрылся с места происшествия. О мотивах мужчины ничего не говорится.

Правоохранители просят всех, кому известно что-либо об этом человеке, связаться с ними любым удобным способом. Скрывать преступника не стоит. Известно, что злоумышленнику около 50 лет, он высокого роста и среднего телосложения. Одет был в бежевую куртку и синие джинсы. Особых примет у него нет.