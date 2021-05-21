Спортсмен из Саранска поучаствовал в чемпионате России по конкуру

Недавно завершился чемпионат России по конкуру, который проводился в Московской области. Одним из его участников стал житель Саранска – Малюгин Иван. Его зачислили в группу «А». Максимальная высота препятствий была чуть более полуметра.

В общей сложности в данном мероприятии было более 20 спортивных пар. Сначала Иван занимал третьи места, показывая неплохие результаты. Последний пройденный им маршрут был двухгитовым. Во второй смогло пройти лишь 10 участников, у которых было меньше всего штрафов.

Увы, во втором гите Иван допустил ошибку. Видимо, сказалось волнение. Из-за этого спортсмен не смог войти в тройку призеров. Тем не менее он вместе со своим конем сумел получить четвертое место. По словам специалистов, это отличный результат.