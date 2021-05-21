Житель Чамзинки хотел купить ребенку электромобиль, но в итоге потерял деньги

Житель Чамзинки обратился в полицию за помощью. По его словам, он стал жертвой мошенника. Было возбуждено уголовное дело.

Потерпевший сообщил, что решил купить своему ребенку электромобиль. Поиски привели его на сайт объявлений «Авито». Он выбрал модель, которая ему больше всего понравилась, и написал продавцу. Тот прислал ему ссылку, по которой якобы надо проводить оплату. Там следовало ввести абсолютно все данные банковской карты, включая конфиденциальные. Ничего не заподозрив, мужчина указал требуемые сведения. В итоге у него списалось 9,5 тысяч рублей.

Естественно, после получения денег мошенник перестал выходить с ним на связь. Поняв, что его обманули, мужчина поспешил в полицию. Сейчас правоохранители занимаются проведением оперативно-розыскных мероприятий.