Житель Саранска осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью

Следственный отдел Саранска собрал достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора 42-летнему местному жителю, имевшему судимость в прошлом. Он нанес тяжкий вред здоровью человека.

Во время предварительного следствия было выяснено, что в мае этого года фигурант был в квартире своего приятеля. Они вместе распивали алкоголь. Неожиданно вспыхнул конфликт, и мужчины от слов перешли к рукоприкладству. Во время выяснения отношений злоумышленник схватил нож и ударил оппонента в область поясницы. Затем он сбежал.

Через некоторое время в квартиру вернулась сожительница хозяина. Она и вызвала на место происшествия врачей, которые забрали потерпевшего в больницу. Злоумышленник своей вины не отрицает. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима.