В Саранске ищут женщину, которая заплатила в кафе чужой картой

Полицейские Саранска занимаются установлением личности гражданки, которая причастна к совершению кражи. По предварительной информации, 13 августа рано утром женщина расплатилась в одном из саранских кафе чужой банковской карточкой.

Правоохранители рассказали о приметах злоумышленницы, а также поделились видеороликом, записанным камерами видеонаблюдения. Женщине около 50-60 лет, у нее плотное телосложение, средний рост. Волосы темные. Одета дама была в разноцветную яркую тунику и бриджи.

Полицейские просят не скрывать информацию о преступнице. Они будут рады любой информации о ее текущем местонахождении. Сообщить сведения можно любым удобным способом: например, позвонив по телефону 102.