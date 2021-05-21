Мордовские спасатели рассказали, что делать при обнаружении бесхозной вещи

Спасатели отмечают, что в последнее время участились ситуации, когда люди находят подозрительные предметы, брошенные владельцами. Они потенциально могут оказаться взрывными устройствами. Обнаружить такие вещи можно как в подъезде дома, так и в общественном транспорте или на улице.

Сотрудники МЧС рассказали, что делать в таких ситуациях. Сначала нужно опросить людей, находящихся рядом. Если хозяин не установлен, стоит сообщить о находке водителю (если дело происходит в общественном транспорте), соседям или администрации учреждения, а потом уже связаться с полицией.

Нельзя трогать брошенные вещи. Люди должны отойти от них как можно дальше. Очень важно дождаться прибытия оперативно-следственной группы. Самостоятельно ничего делать не нужно.