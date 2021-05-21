В Саранске пройдет конкурс «Поющее дерево»

На следующей неделе в Саранске пройдет очередной конкурс «Поющее дерево». Всех желающих приглашают в «Мордовское подворье», чтобы посмотреть на творения мастеров.

По имеющейся информации, в этот раз участвовать в мероприятии будет десять человек из разных регионов страны. Разумеется, приедут и виртуозы из Подлесной Тавлы. За несколько дней они должны будут создать персонажей из различных легенд, которые в дальнейшем станут частью экспозиции парковых скульптур.

Мастерство всех участников, а также развитость их фантазии будут оценивать специально приглашенные эксперты. Председатель жюри – известный скульптор Николай Филатов. Жители Саранска смогут посмотреть за созданием невероятных творений своими глазами. Такое мероприятие станет уже третьим в истории города.