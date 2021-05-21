В Лямбирском районе появится модельная библиотека

Лямбирская библиотека стала одной из тех, что победили на конкурсе отбора субъектов страны на создание модельных библиотек. Создавать их будут в рамках проекта «Культура». Работы стартуют уже в сентябре, на их осуществление выделено порядка 5 миллионов рублей.

Утверждается, что в библиотеке появится современная техника, а также значительно расширится книжный фонд. Будет приобретена комфортная и качественная мебель. Заведение будет доступно и для инвалидов: они смогут попасть туда при помощи подъемника. Также оборудуют места для слепых и слабовидящих.

В библиотеке планируют сделать сервис, дающий удаленный доступ к всевозможным электронным ресурсам и базам. Также посетители смогут использовать технику для ксерокопирования, ламинирования и так далее.