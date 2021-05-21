Жительница Мордовии перевела мошенникам 195 тысяч рублей

Жительница Яваса обратилась в полицию. По ее словам, неизвестный злоумышленник выманил у нее 195 тысяч рублей.

По имеющейся у полицейских информации, преступник связался с потерпевшей по телефону. Он сообщил, что работает в службе безопасности банка. Затем рассказал, что на женщину пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этого, она сама должна была взять займ.

Гражданка доверилась преступнику и получила 250 тысяч рублей в кредит. Подчиняясь инструкциям, она стала переводить сумму мошеннику, причем по частям. Но неожиданно женщина осознала, что ее, скорее всего, обманывают, поэтому она сразу оборвала разговор со злоумышленником и обратилась в полицию. Там было возбуждено уголовное дело. Сейчас обстоятельства случившегося уточняются.