В Краснослободске загорелся мусорный контейнер

В Краснослободске произошло возгорание мусорного контейнера.

Вечером 29 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Школьной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит пластиковый мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило мусорный контейнер на площади 1,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии введен запрет на охоту до отмены режима ЧС.

Источник: 13.mchs.gov.ru