В Краснослободске загорелся мусорный контейнер

В Краснослободске произошло возгорание мусорного контейнера.
Вечером 29 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Школьной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит пластиковый мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило мусорный контейнер на площади 1,5 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru