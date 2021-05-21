Народные приметы на 31 августа подскажут, ухудшится ли погода

В последний день лета наблюдение за положением дел в окружающей среде поможет узнать, грядет ли ухудшение погодной обстановки.

Несколько веков назад, когда в деле прогнозирования погоды альтернативы поверьям и приметам не было, люди считали, что о предстоящих метеорологических изменениях негативного характера в последний день лета могут свидетельствовать низкие облака и красное небо на закате.

Кроме того, 31 августа о плохой погоде могут сигнализировать своими действиями лошади. Чувствуя приближение ненастья, они начинают активно фыркать и перебирать ногами.

Жаркая, но пасмурная погода в этот день предвещает дождь.