В Зубово-Полянском районе сгорела заброшенная постройка

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.
Днём 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Явас. На улице Камаева загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 200 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания заброшенной постройки.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru