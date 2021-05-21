В Зубово-Полянском районе сгорела заброшенная постройка

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Днём 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Явас. На улице Камаева загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 200 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкино загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru