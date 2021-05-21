В Ромоданово загорелся мусор в заброшенной постройке

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание мусора в заброшенной постройке.

Днём 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Московской. В заброшенной постройке, расположенной по указанному адресу, загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в заброшенной постройке на площади, составляющей 60 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru