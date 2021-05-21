В Саранске горел мусор в заброшенном строении

В Саранске произошел пожар в заброшенной постройке.

Ранним утром 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. Загорелся мусор в заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Лесная.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя уничтожило мусор в заброшенном строении на площади, составляющей 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru