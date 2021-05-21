Народные приметы на 1 сентября подскажут, будет ли зима ранней и снежной

Народные приметы на 1 сентября помогут определить, к какой зиме следует готовиться.

В былые времена люди не были знакомы с понятием нумерологии, а магия цифр ими особо не воспринималась, но при этом определенные даты всё же трактовались несколько столетий назад в своего рода мистическом ключе. В данном случае понятие мистики весьма условно с той точки зрения, что речь идет о прогнозах на будущее, которые основываются на наблюдениях за природой, а не базируются на сугубо магических представлениях.

К примеру, в былые времена люди верили, что туман, имеющий место утром 1 сентября, сулит зиму, отличающуюся обилием снега.

Если же в первый день осени птицы начинают улетать в страны, где наблюдается более теплая погода, зима наступит рано.