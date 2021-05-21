Банки предложили россиянам карты с мгновенной конвертацией валюты

Российские банки переходят на новый принцип конвертации курсов валют при оплате покупок обычной дебетовой картой за границей или в зарубежных онлайн-магазинах. Теперь пересчет курса будет производиться в момент совершения транзакции, а не в течение 2-4 дней после нее, как это было ранее. Это позволит держателям банковских карт точнее контролировать расходы и не сталкиваться с ситуацией, когда стоимость покупки увеличивается задним числом из-за резкого скачка курса валюты. Об использовании нового подхода к совершению обменных операций при оплате картой заявили Сбер и «Ренессанс Кредит». Центробанк одобрил изменения, заявив, что они реализуются в интересах потребителя и делают процесс списания средств более прозрачным.

Введение новых правил стало возможным благодаря усовершенствованию процессов проведения транзакций глобальными платежными системами. В 2021 году Visa и MasterCard реализовали функцию мгновенной авторизации трансграничных платежей, предоставив банкам-партнерам возможность сразу фиксировать обменный курс, установленный платежной системой или эмитентом карты. При этом в компаниях подчеркивают, что решение о том, какого принципа придерживаться в расчете платежей с конвертацией, остается за банками. Это подтвердили и представители национальной российской платежной системы МИР.

Задержка в несколько дней, которая образуется при пересчете стоимости покупки в торговых точках за границей или в иностранных интернет-магазинах, связана с прежним порядком прохождения и обработки платежей, принятым в Visa и MasterCard. В соответствии с ним средства сначала бронируются и только через несколько дней списываются со счета клиента. Окончательно курс закрепляется на дату проведения расчета между банком-эмитентом и кредитным учреждением, обслуживающим торговую точку. Покупатель в момент совершения операции видит списание по текущему курсу, а итоговая конвертация происходит с задержкой. Это нередко приводит к тому, что цена крупных покупок значительно меняется. К примеру, за последний год были периоды, когда в течение трех дней курс доллара повышался на 3 рубля. Сочетание перечисленных условий ставит держателя карты в невыгодное положение, заставляя его переплачивать за совершенную покупку.

Пытаясь оценить преимущество мгновенного пересчета цен в валюту покупки, финансовые эксперты проанализировали изменение курса доллара за последний год. Минимальное значение было зафиксировано на отметке 71,5 рублей за доллар, максимальное — 80,5. Самое крупное изменение стоимости доллара в трехдневный период составило 4,2%, а скачки более 3% за тот же срок фиксировались всего 4 раза. Но это не исключает вероятность повторения сценария конца 2014 года, когда курс доллара и евро подскакивал на 5-10% в сутки. Риски покупателя столкнуться со значительным изменением цены из-за конвертации возрастают при совершении крупных покупок и при их оплате высоковолатильными валютами развивающихся стран: Египта, Турции, Тайланда и т.д. Это особенно актуально для людей, которые часто выезжают на отдых за границу, а туристический поток сейчас восстанавливается по мере снятия антиковидных ограничений. При этом в период пандемии значительно возросло число покупок, совершенных россиянами в зарубежных онлайн-магазинах, что также связано с конвертацией средств.

В отличие от Сбера и банка «Ренессанс Кредит» другие российские кредитно-финансовые организации пока не подтвердили запуск сервиса по мгновенной конвертации валюты для своих клиентов. Об отсутствии планов по переходу на такой принцип расчета заявили представители банков «Абсолют», «Открытие», Ситибанка, МКБ, ПСБ и МТС Банка.