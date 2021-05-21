Народные приметы на 2 сентября подскажут, следует ли готовиться к дождям

Народные приметы на 2 сентября помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в окружающей среде в ближайшее время.

Несколько веков назад прогноз погоды в современном его виде заменял свод примет и поверий метеорологической направленности, сформированный людьми, которые на постоянной основе седили за процессами, происходящими на лоне природы, для выявления закономерностей изменения положения дел в окружающей среде.

Одна из сохранившихся до наших дней примет гласит, что высокие облака во второй день первого месяца осени сулят дождливую погоду.

Если же в начале сентября наблюдается обилие ягод рябины, осенняя пора будет отличаться частыми осадками в виде дождей.