Народные приметы на 3 сентября подскажут, будет ли первый месяц осени теплым

Народные приметы на 3 сентября помогут узнать, будет ли ещё иметь место теплая погода.

Третий день осени в былые времена воспринимался людьми в качестве своего рода индикатора того, можно ли ещё рассчитывать на высокую температуру воздуха. Считалось, что ясное небо в этот день сулит тепло до начала октября.

Если же вечером 3 сентября с северного направления идут облака, в ближайшее время будут иметь место сильные порывы ветра.

Ветер западного направления в этот день сигнализирует о скором наступлении периода дождей.

В этот день люди, жившие несколько веков назад, убирали яблоки с деревьев.