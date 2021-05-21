Народные приметы на 4 сентября подскажут, будет ли зима поздней

Народные приметы на 4 сентября помогут определить, следует ли готовиться к позднему приходу зимы.

Четвертый день первого месяца осени в былые времена имел особое значение при составлении предварительного прогноза погода на долгосрочную перспективу. Считалось, что отсутствие осадков и высокая температура воздуха в этот день сулят позднее наступлением зимы.

Если же 4 сентября имеют место желтеющие верхушки берез, весна в следующем году наступит рано.

Зеленые деревья, внешний вид которых ничем не отличается от летнего, в этот день предвещают суровую зимнюю пору, которая будет так или иначе давать о себе знать до середины весны.