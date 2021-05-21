В Ельниковском районе сгорели тюки сена

В Ельниковском районе произошел пожар, который уничтожил тюки сена.

Поздним вечером 3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Русское Корино. Загорелись тюки сена. Пламя уничтожило два тюка на площади, составляющей 25 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru