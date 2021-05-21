Народные приметы на 5 сентября подскажут, будет ли первый месяц осени теплым

Народные приметы на 5 сентября помогут определить, какая погода будет наблюдаться до конца первого месяца осени.

В былые времена каждый день имел особое значение для предсказания погоды. Люди верили, что природа ежедневно дает совершенно ясные подсказки о грядущей погодной обстановке. К примеру, дошедшие до наших дней приметы гласят, что теплая погода в пятый день первого месяца осени сулит аналогичный температурный режим до конца сентября.

Если же в этот день слышен гром, следует готовиться к тому, что предстоящая зимняя пора будет отличаться лютыми морозами.

Также народные приметы гласят, что журавли, начавшие улетать на юг в первые дни сентября, являются своего рода признаком того, что зима наступит рано.