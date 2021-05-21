В Атяшевском районе сгорела заброшенная постройка

В Атяшевском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Вечером 4 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Сабанчеево. На улице Новой загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru