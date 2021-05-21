В Ардатове произошел пожар в квартире

В Ардатове пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

В ночь на 4 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Луначарского. В одной из квартир жилого дома № 1, расположенного по указанному адресу, вспыхнул огонь. Имело место возгорание матраса на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru