Народные приметы на 6 сентября подскажут, будет ли нынешняя осень дождливой

Народные приметы на 6 сентября помогут определить, есть ли в окружающей среде признаки того, что начавшаяся осенняя пора будет отличаться частым выпадением осадков в виде дождя.

В былые времена в народной среде существовала своего рода догма о прямо противоположной зависимости различных явлений друг от друга. Наиболее наглядно данный постулат проявлялся в деле составления предварительного прогноза погоды. Приметы, сохранившиеся до наших дней, гласят, что дождливая погода в шестой день сентября сулит крайне редкие дожди до конца осени.

Кроме того, дождь 6 сентября народные поверья называют предвестником хорошего урожая в следующем году.

Если же в шестой день осени небо плотно покрыто облаками, следует готовиться к снижению температуры воздуха в ближайшее время.