Народные приметы на 7 сентября подскажут, будет ли осень дождливой

Народные приметы на 7 сентября помогут определить, будет ли текущая осенняя пора дождливой.

В былые времена существовало немало примет, согласно которым дождь в определенные дни сулит не сырую погоду, а отсутствие осадков в долгосрочной перспективе. До наших дней сохранилось поверье, гласящее, что выпадение осадков в виде дождя в ночь на 7 сентября сулит их минимальное количество до конца осени.

Если же в седьмой день первого месяца осени перелетные птицы садятся на землю, можно рассчитывать на то, что в ближайшее время будет солнечно, а также будет наблюдаться высокая температура воздуха.

Богатый урожай грибов в начале сентября предвещает затяжную зиму.