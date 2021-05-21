«Ростелеком» завершил строительство оптики до социально значимых объектов в Мордовии

«Ростелеком» завершил в Республике Мордовия федеральный проект «Информационная инфраструктура». Возможность подключить скоростной интернет получили 704 социально значимых объекта: 227 образовательных учреждений, 157 органов местного самоуправления, 31 учреждение культуры, шесть подразделений МЧС и 283 фельдшерско-акушерских пункта.

Владимир Суховеев, и. о. директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«За три года реализации проекта мы построили свыше 720 километров оптики в семи городах и во всех 22 муниципальных районах региона. Благодаря федеральным проектам и нашим собственным инвестиционным программам оптические сети охватывают новые территории, становится проще тянуть оптику в самые удаленные населенные пункты, больше появляется возможностей обеспечивать госсектор, бизнес-структуры и граждан качественными цифровыми сервисами».

Игорь Вольфсон, и. о. министра информатизации и связи Республики Мордовия:

«Оптическая сеть, построенная “Ростелекомом” для социально значимых объектов, позволит устранить цифровые барьеры и повысить доступность электронных сервисов в республике. Уже сегодня жители не только районных центров, но и деревень могут пользоваться порталом госуслуг, получать онлайн-образование и просто общаться с близкими в соцсетях».

Строительство сети передачи данных велось по контракту, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2019 году. Оператор выступил в регионе партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».