В Саранске загорелась иномарка

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

В ночь на 6 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. Возле дома № 87, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, загорелся автомобиль марки «Ауди». Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru