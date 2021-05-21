В Атяшевском районе пожарные ликвидировали возгорание на территории фермы

В Атяшевском районе произошел пожар на территории фермы.
Ранним утром 6 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Низовка. Огонь вспыхнул на территории фермы, расположенной в указанном населенном пункте. Пламя повредило строение, предназначенное для охлаждения молока, на площади, составляющей 40 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru