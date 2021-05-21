Народные приметы на 8 сентября подскажут, наступит ли зима рано

Народные приметы на 8 сентября помогут узнать, какие метеорологические особенности будут характерными для предстоящей зимней поры.

Утро восьмого дня первого месяца осени, отличающееся очень низкой температурой воздуха, сохранившимися до наших дней поверьями называется предвестником того, что зима наступит рано, а также будет характеризоваться сильными морозами.

Кроме того, к суровой зиме следует готовиться в том случае, если до 8 сентября не начали опадать листья дуба и березы.

Если же в восьмой день сентября вороны садятся как можно ближе к стволам деревьев, в скором времени будут наблюдаться сильные порывы ветра.