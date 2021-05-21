Народные приметы на 9 сентября подскажут, установится ли теплая погода

Народные приметы на 9 сентября подскажут, можно ли рассчитывать на теплую погоду.

Несколько столетий назад гром в восприятии людей имел особое значение мистического характера. Это объясняется отсутствием научного объяснения данного явления в ту пору.

Отсутствие или наличие грома воспринималось в качестве своего рода пророческого знака, в том числе и в деле прогнозирования погоды. Считалось, что гром в девятый день осени является предвестником того, что ещё долго будет наблюдаться теплая погода.

Обилие рябины в первой половине сентября народные поверья называют верным признаком того, что до конца ноября будут очень часто идти дожди.