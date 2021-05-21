Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 10 сентября подскажут, будет ли осень теплой

Народные приметы на 10 сентября подскажут, будет ли осень теплой

Народные приметы на 10 сентября помогут узнать, есть ли признаки того, что текущая осень порадует теплой погодой. 

Несколько веков назад десятый день сентября для тех, кто на основе примет и поверий прогнозировал предстоящую метеорологическую обстановку, имел особое значение. Считалось, что этот день может многое поведать о погодной ситуации в долгосрочной перспективе.

Если 10 сентября наблюдаются осадки в виде дождя, на протяжении осени будет преобладать высокая температура воздуха. Стоит отметить, что в данном случае понятие высокой температуры определяется, исходя из сравнения с климатической нормой для конкретного времени года.

Если же в этот день имеют место желтые верхушки берез, в следующем году будет ранняя весна.  

 