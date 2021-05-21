Житель Атяшевского района стал жертвой неизвестного мошенника

В Атяшевском районе местный житель стал жертвой неизвестного мошенника.

В начале текущей недели 41-летнему жителю указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о подозрительной активности, связанной со счетом мужчины. Якобы представитель финансового учреждения затем пояснил, что некие мошенники пытаются оформить кредит на имя жителя Атяшевского района.

После этого мошенник сообщил, что мужчине следует самостоятельно срочно взять деньги в кредит, а затем перечислить их на так называемые безопасные счета. Необходимость совершения данных действий якобы сотрудник банка объяснил противодействием преступному посягательству. В итоге пострадавший взял в кредит денежные средства в сумме 295 тыс. рублей, которые внес на девять абонентских номеров, продиктованных мошенником.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф