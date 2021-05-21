В Саранске загорелась квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Вечером 9 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. В одной из квартир жилого дома № 28, расположенного по адресу – улица Лихачева, вспыхнул огонь. Пламя уничтожило мебель на площади, составляющей 2 квадратных метра. Кроме того, была закопчена комната на площади 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru