Народные приметы на 11 сентября подскажут, будет ли весна теплой

Народные приметы на 11 сентября помогут узнать, какая в следующем году будет весенняя пора с точки зрения метеорологических показателей.

Веря во взаимосвязь погодной обстановки в разное время года, люди, которые во времена, именуемые седой стариной, занимались постоянным наблюдением за положением дел в окружающей среде, дабы составить поверья, заменявшие в ту пору прогноз погоды, установили, что наличие грома в одиннадцатый день осени сулит весну, отличающуюся высокой температурой воздуха.

Если же в этот день журавли начали улетать в теплые края, следует готовиться к тому, что зима наступит рано.

Несколько столетий назад люди считали, что именно 11 сентября закачивается климатическое лето.