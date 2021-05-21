В Банке ДОМ.РФ упали ставки на рефинансирование ипотечных кредитов

Банк ДОМ.РФ снижает ставки по рефинансированию ипотечных кредитов. Также клиентам предоставляется дополнительная скидка: она доступна при регистрации заявки онлайн через личный кабинет на сайте. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

Директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин рассказал о непрерывной работе над тем, чтобы сделать для клиентов процесс перекредитования более простым и быстрым.

«А тем, кто пользуется такими удобными инструментами Банка как электронная форма подачи заявки, мы решили предоставить дополнительные скидки», — добавил он.

Согласно условиям программы, максимальное снижение составляет 0,95 п.п. при сумме кредита до 90% от стоимости объекта.

Оформить кредит на рефинансирование ипотеки можно по ставке от 7,6% при сумме кредита до 90% от стоимости недвижимости. Также учитывается специальная скидка 0,5 п.п. за оформление заявки в режиме онлайн и 0,7 п.п. для зарплатных клиентов Банка ДОМ.РФ. Доход подтверждается выпиской из Пенсионного фонда РФ.