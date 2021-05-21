В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.
Ранним утром 10 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. На улице Лихачева загорелась заброшенная постройка. Пламя уничтожило строение на площади, составляющей 36 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru